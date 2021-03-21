Сьогоднішнім молодим українцям, швидше за все, не варто розраховувати на державну пенсію

Є кілька способів, як отримувати гідні виплати з власних накопичень протягом 10-20 років після виходу на заслужений відпочинок, передає "Обозреватель".

Ці методи не вимагають великих вкладень на старті та стосуються інвестування в себе:

- відкрити банківський депозит;

- придбати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

- відкрити рахунок у недержавному пенсійному фонді;

- оформити пенсійне страхування.

І внесок у банк, і ОВДП експерти називають одними з найнадійніших механізмів збирати гроші, так як всі вклади захищені державою, і навіть рекомендують їх комбінувати.

Але слід пам'ятати, що вищезазначені методи інвестування - короткострокові. Депозит можна відкрити строком на два роки, а розмістити ОВДП - максимально до п'яти років. Очевидно, що це підходить тільки найвідповідальнішим, так як може виникнути величезна спокуса витратити гроші на щось більш актуальне, не чекаючи виходу на заслужений відпочинок.

Тоді на виручку приходять недержавні пенсійні фонди та пенсійне страхування.

Наприклад, якщо українець у віці 30 років почне зі своєї зарплати в розмірі 12 000 грн щомісяця відправляти на рахунок до НПФ 0,5% від зарплати, а це 600 гривень, то до моменту виходу на пенсію у віці 60 років дійсно можна накопичити більше 1 мільйона гривень. Тоді в наступні 15 років (з урахуванням продовження нарахування відсотків) людина буде щомісяця отримувати 15 342 грн. І навіть без врахування рівня інфляції, все одно реально вийти мільйонером на пенсію, якщо вже зараз почати збирати таким способом.

Відкласти гроші на безбідну старість можна й за допомогою страхування. Однак треба враховувати жорсткий відбір кандидатів для програм страхування життя. Якщо з якихось параметрів людина не підходить, їй можуть відмовити в пенсійному страхуванні (особи з інвалідністю, люди старше 55 років, з серйозними захворюваннями і т.д.).

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