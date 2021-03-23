Відома українська співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", показала, як отримує задоволення від відпочинку

Як пише Politeka.net, Вікторія вирішила не витрачати час даремно і вирушила на відпочинок до Єгипту. Дівчина після прильоту почала активно ділитися кадрами з відпустки в Instagram, підігріваючи до себе ще більший інтерес.

Цей раз не став винятком, адже Смеюха з'явилася в шикарній сукні з декольте і капелюшку, позуючи на яхті. Дівчина грайливо стала на носочки, захоплюючи стрункістю.

"Мені кажуть, що я виглядаю молодше своїх років. Тому життя-мій драйв і кайф", - написала Вікторія.

На другому кадрі Вікторія вирішила обійтися без капелюха. Красуню пестив невеликий вітер, тому волосся виявилося розпатланим, а плаття досить сильно піднялося.

"Якщо мить є особливою, чарівною, то і життя стає такою ж особливою і чарівною. Секрет полягає в тому, щоб зібрати якомога більше таких миттєвостей", - підписала Вікторія другий знімок.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарями під фото:

"Красуня, фігура вогонь", " Ти виглядаєш бомбічемкі !!!!!і не важливо скільки вам років!", "Красуня! Як антична статуя", "ти ціле чарівне мить", " дуже, дуже красива, стильна, чарівна!".

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