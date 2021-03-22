В Україні змінили правила роботи транспорту в умовах карантину "червоної зони"

Кабмін прийняв таке рішення на закритому засіданні в понеділок, 22 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Тelegram - каналі.

Так, повноваження щодо введення карантинних обмежень на транспорті передали регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Раніше такі обмеження вводилися автоматично разом з попаданням регіону в офіційний перелік "червоних зон" за рішенням МОЗ.

Саме регіональні комісії зможуть забороняти регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Виняток становлять:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

перевезення службовим / орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння та виключно за маршрутами руху, про які поінформовані не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде резрешать і забороняти посадку пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, за винятком спеціальних залізничних рейсів.

При цьому в "Укрзалізниці" уточнили, що таким чином рух поїздів у регіонах "червоної" зони епідемічної небезпеки поки що залишається без змін.

Зазначимо, з 22 березня в Україні в червоній зоні знаходиться Київ, а також Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська ТА Сумська області. Посилення карантину відбулося в Києві і на Одещині.

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