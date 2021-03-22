В Україні змінили правила роботи транспорту в умовах карантину "червоної зони"

Кабмін прийняв таке рішення на закритому засіданні в понеділок, 22 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Тelegram - каналі.

Так, повноваження щодо введення карантинних обмежень на транспорті передали регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Раніше такі обмеження вводилися автоматично разом з попаданням регіону в офіційний перелік "червоних зон" за рішенням МОЗ.

українці, транспорт, громадський транспорт

Саме регіональні комісії зможуть забороняти регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Популярні новини зараз

Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"

Вже не "Холостячка" Мішина в тоненькому сарафанчику показала своє щастя: "Потрібно його створювати, а не..."

Старіюча Пугачова вразила восковим обличчям і дивною позою: "Вже лягаєш і думаєш..."

Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"

"Майстер Шеф" Хіменес-Браво з улюбленицею на руках показав ідеальний день в домашній обстановці: "красива парочка"
Показати ще

Виняток становлять:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
  • перевезення службовим / орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння та виключно за маршрутами руху, про які поінформовані не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
  • перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде резрешать і забороняти посадку пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, за винятком спеціальних залізничних рейсів.

При цьому в "Укрзалізниці" уточнили, що таким чином рух поїздів у регіонах "червоної" зони епідемічної небезпеки поки що залишається без змін.

Зазначимо, з 22 березня в Україні в червоній зоні знаходиться Київ, а також Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська ТА Сумська області. Посилення карантину відбулося в Києві і на Одещині.

Нагадаємо, київські маршрутники наплювали на карантин і забивають транспорт під зав'язку: кадри грубих порушень.

Як повідомляла Politeka, третій локдаун не за горами: в МОЗ знову оновили карантинне зонування, "червоних зон" стало більше.

Також Politeka писала, що в РНБО зробили важливу заяву про тотальний локдаун в Україні,: "на цьому тижні..."