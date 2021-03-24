Відсторонення від занять в школі або дитячому садку дитини, не щепленого за віком, є законним

Як передає Politeka.net, таке рішення прийняв Верховний Суд після розгляду судових рішень районного та апеляційного судів, якими відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком.

Таким чином, відповідно до положень ст.3 Конвенції про права дитини у всіх питаннях щодо дітей першочергова увага приділяється найкращим інтересам дитини.

Крім того, закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, але згідно з нормами статей 3 і 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя, здоров'я і безпеки людини над правом на освіту.

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