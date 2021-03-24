Українцям роз'яснили, чи дійсно носіння масок в парках і на вулиці буде обов'язковим для регіонів з "червоної" карантинної зони

Напередодні багатьох українців спантеличила інформація, що з'явилася в ЗМІ, згідно з якою в регіонах "червоної" зони планують зробити обов'язковим носіння масок в громадських місцях, в тому числі в парках і на вулиці.

24 березня на сайті МОЗ з'явилася офіційна заява, яка прояснила ситуацію. Так, у відомстві підкреслили, що вимога носити маски не поширюється на парки і сквери. У заяві наголошується, що інформація, що пройшла в ЗМІ напередодні, була помилковою.

У МОЗ також прояснили, в яких місцях носіння маски в «червоній» зоні буде обов'язковим. Так, мова йде про заклади охорони здоров'я, підземні переходи, зупинки громадського транспорту та інші території загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою. Зараз у "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що можливе введення нового локдауну по всій Україні.

Він заявив, посилення карантинних заходів залежить від того, чи погіршиться ситуація з коронавірусом найближчим часом.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

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