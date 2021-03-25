Пандемія коронавірусу в Україні набирає обертів, серед захворілих все більше дітей

Про ситуацію в одному з медзакладів столиці розповіла директор "Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні" Тетяна Камінська, передає "Обозреватель".

За її словами, кількість місць для хворих дітей у лікарні збільшилася до 100.

"У нашому закладі зараз 65% зайнятих ліжок, 4 дитини у відділенні інтенсивної терапії. Всі киснезалежні, але немає інтубованих, тобто вони без апаратного дихання. Приблизно 50% госпіталізованих - діти дошкільного віку, серед них багато малюків до 1 року", – поділилася медик.

Камінська зазначила, для батьків причиною для переживання і звернення до фахівця, може стати млявість дитини і його небажання проводити час на свіжому повітрі.

Також варто звертати увагу на його дихання: якщо воно утруднене, то вам неодмінно потрібно проконсультуватися з лікарем.



Варто відзначити, що за 24 березня було підтверджено 16 669 нових випадків зараження вірусом, що є рекордом з початку пандемії.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, серед них захворіло 786 дітей та 446 медпрацівників.

Також невтішна статистика і в смертності від ковіда: за минулу добу хвороба забрала життя 362 українців.

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