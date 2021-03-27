Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення локдауну



Як передає Politeka.net, про те, що чекає українців найближчі місяці, чиновник розповів під час ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, в уряді вже обговорюється питання введення локдауну.

"Ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", - зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що в Україні також можуть зупинити громадський транспорт.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав він.

Варто відзначити, що протягом останніх днів Україна б'є всі антирекорди, пов'язані з коронавірусом.

В країні фіксують рекордну кількість як смертей, так і захворювань вірусом.



Нагадаємо, в "червоних" карантинних зонах України зараз знаходяться Київ і 10 областей. Ще 13 регіонів у "помаранчевій". Тільки Херсонщина залишається в "жовтій" карантинній зоні.

Згідно з правилами міністерства, в областях з найбільш несприятливою ситуацією з COVID-19 вводиться режим жорсткого карантину.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

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