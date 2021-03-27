Перехід на літній час у 2021 році в Україні все ж відбудеться

Як передає Politeka.net, розмови про скасування переведення годинників стали однією з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів.

Оскільки Верховна Рада не змогла прийняти необхідний законопроект, і Кабмін також не розглянув дане питання, перехід на літній час відбудеться в останньої неділі березня.
Так, стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед в ніч з 27 на 28 березня о 03:00.

переведення годинників

Нагадаємо, вперше Україна почала переводити час на годину вперед влітку 1981 року разом з іншими республіками СРСР.

Варто відзначити, що перехід на літній час все-таки можуть скасувати, але вже після 28 березня. У Верховній Раді повідомили, що законопроект про сезонний перехід часу в Україні потребуватиме двотижневого доопрацювання.

Верховна Рада, фото: скріншот You Tube

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