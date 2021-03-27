Перехід на літній час у 2021 році в Україні все ж відбудеться



Як передає Politeka.net, розмови про скасування переведення годинників стали однією з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів.

Оскільки Верховна Рада не змогла прийняти необхідний законопроект, і Кабмін також не розглянув дане питання, перехід на літній час відбудеться в останньої неділі березня.

Так, стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед в ніч з 27 на 28 березня о 03:00.