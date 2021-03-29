Місцева влада має намір розглянути посилення карантинних обмежень



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Львівської міськради.

До такого рішення міська влада прийшла через негативну динаміку поширення коронавірусу в регіоні. Крім того, місця в лікарнях Львова вже заповнені майже на 90%.

"Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжко-місць. Кожен день все більше нових, складних пацієнтів надходить. Попри локдаун, Динаміка не спадає, навпаки, є зростання", - зазначив мер міста.

За словами Андрія Садового, рішення про посилення карантину буде розглянуто вже 29 березня.

"Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілося, але стоїть питання про закриття дитячих садків і курсування громадського транспорту", - пояснив він.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення локдауну.

За його словами, в уряді вже обговорюється це питання. Також Степанов підкреслив, що однією із заборон в Україні може стати зупинка громадського транспорту.

Варто зазначити, що за весь час пандемії на Львівщині було підтверджено 101876 випадків захворювання коронавірусом.





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