Місцева влада має намір розглянути посилення карантинних обмежень

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Львівської міськради.

До такого рішення міська влада прийшла через негативну динаміку поширення коронавірусу в регіоні. Крім того, місця в лікарнях Львова вже заповнені майже на 90%.

"Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжко-місць. Кожен день все більше нових, складних пацієнтів надходить. Попри локдаун, Динаміка не спадає, навпаки, є зростання", - зазначив мер міста.

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За словами Андрія Садового, рішення про посилення карантину буде розглянуто вже 29 березня.

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"Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілося, але стоїть питання про закриття дитячих садків і курсування громадського транспорту", - пояснив він.

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Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив введення локдауну.

За його словами, в уряді вже обговорюється це питання. Також Степанов підкреслив, що однією із заборон в Україні може стати зупинка громадського транспорту.

Варто зазначити, що за весь час пандемії на Львівщині було підтверджено 101876 випадків захворювання коронавірусом.

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