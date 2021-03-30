Дочка-підліток співачки Олі Полякової, Маша, сколихнула публіку занадто дорослим образом

Як передає Politeka.net, 16-річна дівчина опублікувала серію яскравих фото, на яких постала на відпочинку в Єгипті.

Маша слідом за своєю мамою любить епатувати публіку, але ще не зовсім вміло. Мабуть, вона вирішила продемонструвати свою жіночу харизму, розташувавшись в млосних позах і надавши пікантності мереживною білизною, але трохи перестаралася.

Так, дочка Полякової розстебнула й сміливо приспустила білу сорочку, блиснувши пружною красою в чорному бюстьє. Підкинуте підборіддя, злегка прочинений ротик і ці чорні стрілки з рудими тінями зробили свою справу - публіка не змогла пройти повз, хоч і з критикою.

Примітно, що дівчину порівняли в коментарях із російською епатажною співачкою Жанною Агузаровою.

"Навіщо на кожних фото рот відкривати?"; "Друге фото жахливе, стрілки не зрозумілі і ніс🤭"; "А я все думаю, на кого вона так схожа?!! Агузарова вилита😁"; "Ні, Машуня, багато макіяжу, не потрібен він тобі, ти красотулька 🔥"; "Красива ж дівчинка! Але образи вибирає... Жінки з низькою соціальною відповідальністю"; "Не моя справа, але змінюватися потрібно тобі 😢 😢 хоча ти красива 🔥 👏"; "На Lady Gaga схожа❤️"; "Господи, а яка вона буде через років 10. Такі погані риси обличчя: ніс, рот жахливий, вуха... А така розумна дівчинка, ерудована, розвинена, а не розуміє, що недосткі не виставляють..."; "Навіщо копіювати свою матір? Макіяж, одяг, поведінка пости в соцмережах. Будь собою, тобі ж не за 30!"

Нагадаємо, напівгола дочка Полякової, осідлавши поручні на пірсі, показала свої "кров з молоком": "заздріть мовчки!".

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової пішла у відрив на розкішному курорті, здивувавши навіть маму: "ти що, бухаєш?".

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму:"гаряча штучка".