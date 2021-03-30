Львівський медик емоційно звернулася до українців



Як передає Politeka.net, відео жінка розмістила на своїй сторінці в Facebook ( щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)



За її словами, епідеміологічна ситуація у Львові плачевна, а "швидкі" без перерви підвозять до лікарень нових хворих.

"Приїжджають швидкі - як гарячі пиріжки привозять людей. Людей не встигають підключати до кисню і вони вмирають. Все. Ви розумієте? Днями померла наша медсестра, яка ніколи нічим не хворіла. Тому, якщо хтось переживає за комунальні послуги, ще якусь фігню... Сидіть на холодному чаї і чорному шматку хліба! Переживіть цей період, а потім будете їздити за кордон, гуляти з дітьми. Головне, щоб було з ким", - звернулася медик.

Також вона зазначила, що британський штам вірусу, які вже зафіксували в Україні, набагато небезпечніший від звичайного.



"Схаменіться! Мені хочеться матом загнути! Сидіть вдома! Позаду мене швидка, яка привезла хворого. Я вас прошу, сидіть вдома", - заявила медик.

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