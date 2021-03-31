Бойовий медик врятувала пораненого бійця з-під кулеметного обстрілу на Донбасі

Як передає Politeka.net, про героїню розповіді військовий журналіст Ігор Левенок на своїй сторінці в Facebook.

"А кажуть, що ангелів не буває... Бувають! І виглядають іноді вони ось так. Це-Світлана, бойовий медик, яка без жодних вагань кинулася рятувати хлопців, їх розстрілювали російські снайпери в районі шумів. Дівчині 24 роки. За фахом вона лікар-реаніматолог", поділився журналіст.

За його словами, під час обстрілу українських позицій світла витягла одного бійця буквально на собі.

За мужність і героїзм командування частини представило медика до нагороди орденом Богдана Хмельницького.

Нагадавши, в результаті обстрілу наших позицій 26 березня Україна втратила чотирьох захисників.

Також ми повідомляли, що 18 березня на фронті також обірвалося життя українця.

Він отримав кульове поранення. Медична допомога була надана оперативно, але врятувати військового не вдалося.

Нагадаємо, що Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі: У ЗСУ повідомив сумну звістку.

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