За минулу добу в Україні було побито відразу два антирекорди пов'язаних з коронавірусом



Як передає Politeka.net, про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО "Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу".

Так, за 30 березня було підтверджено 11 226 нових випадків зараження вірусом. Добовий приріст у порівнянні з 29 березня збільшився більш ніж на 500.

Серед нових заражених виявилися 491 дитина і 335 медпрацівників.

Також невтішна статистика і в смертності від ковіда: за минулу добу хвороба забрала життя 407 українців, що є рекордом за весь час пандемії в країні.

Нагадаємо, в "червоній" карантинній зоні досі залишаються Київ і 10 регіонів України.

У "помаранчевій" зоні - 13 областей, а в "жовтій" залишилася тільки Херсонщина.

Також варто відзначити, що місцева влада вже почала вводити локдлаун в окремих українських містах.

У МОЗ прогнозують, що в найближчі 2-3 тижні кількість хворих коронавірусом на добу може зрости до 25 тисяч.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

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