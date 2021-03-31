Наразі немає необхідності вводити локдаун по всій території країни

Як передає Politeka, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

Так, за його словами, ситуація із захворюваністю на коронавірус вже стабілізувалася в областях, де раніше були введені карантинні обмеження. Зокрема, мова йде про Житомирську і Чернівецьку області, а також про українську столицю.

"Тому сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну, не можна. Для Івано-Франківської області пізно, тому що вони зробили це раніше. Така ж ситуація і в Закарпатській області", - сказав Ляшко.

Поліпшення ситуації, за словами Ляшка, наразі спостерігається в Чернівцях і Житомирській області, яка однією з перших ввела карантинні обмеження.

"Київ показує стабілізацію. Вчора був перший день, коли не спостерігалося зростання кількості госпіталізованих і випадків захворювання", - розповів головний санітарний лікар країни.

Крім того, за його словами, ситуація з ковідом у Херсонській і Кіровоградській областях зараз також стабільна. У Черкаській області станом на сьогоднішній день ліжка з киснем зайняті на 36%.

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