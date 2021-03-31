На українців чекає перерахунок пенсій, після якого частина населення отримає надбавки до виплат
Про це повідомляє Politeka з посиланням на ст. 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Так, Пенсійний фонд України вже з четверга, 1 квітня 2021 року, проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Виплати будуть перераховані приблизно для 2 млн українців.
Згідно із законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. При цьому цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера окремо.
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Таким чином, перерахунок пенсій буде проведений не для всіх українців. За даними Держстату, станом на сьогодні в Україні налічується близько 2,7 млн працюючих пенсіонерів, і 700 тисяч з них вийшли на пенсію протягом останніх двох років. Таким чином, перерахунок буде проведений для 2 млн пенсіонерів.
Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, пенсіонер, який отримує 6 тисяч гривень на місяць, буде отримувати на 120 грн більше. Якщо ж зарплата працюючих пенсіонерів зменшилась, вони мають право враховувати середній заробіток за попередній період.
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