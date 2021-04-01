В Україні знову збільшилася кількість смертей від коронавірусу



Як передає Politeka.net, про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО "Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу".

Так, за минулу добу 31 Березня хвороба була підтверджена у 17 569 українців.

Глав МОЗ повідомив, що серед нових заражених 813 дітей і 486 медпрацівників.

Також невтішна статистика і в смертності від вірусу. В Україні другий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу: за минулу добу хвороба забрала життя 421 українця, що є рекордом за весь час пандемії в країні.

З початку пандемії від коронавірусу померло 33246 українців.

Як стало відомо 31 березня, в Києві вирішили посилити обмежувальні заходи. Зокрема, йшлося про обмеження роботи громадського транспорту.