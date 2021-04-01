В Україні знову збільшилася кількість смертей від коронавірусу
Як передає Politeka.net, про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО "Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу".
Так, за минулу добу 31 Березня хвороба була підтверджена у 17 569 українців.
Глав МОЗ повідомив, що серед нових заражених 813 дітей і 486 медпрацівників.
Також невтішна статистика і в смертності від вірусу. В Україні другий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу: за минулу добу хвороба забрала життя 421 українця, що є рекордом за весь час пандемії в країні.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Неголений Олег Винник у рваному светрі змусив "вовчиць" втратити дар мови: "Принц..."
Проблеми з головою у Дантеса, Надя Дорофєєва показала чоловіка в звичайному житті: "Мізків немає..."
Фігуриста дружина продюсера "Квартал 95" млосно вигнулася, блиснувши розкішшю в декольте: "Не боячись засуджень..."
Обірвалося життя відомого олігарха: перші подробиці трагедії
З початку пандемії від коронавірусу померло 33246 українців.
Як стало відомо 31 березня, в Києві вирішили посилити обмежувальні заходи. Зокрема, йшлося про обмеження роботи громадського транспорту.
Раніше в МОЗ виступили із заявою, що в найближчі 2-3 тижні кількість хворих коронавірусом на добу може зрости до 25 тисяч.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.
Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі повинні...".