Світова торгівля втратала мільярди доларів через блокування Суецького каналу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Коммерсант".

Так, глава адміністрації Усама Рабіа розповів, що через блокування Суецького каналу світова торгівля могла втратити чималі кошти - від 6 до 10 млрд доларів, а збитки для адміністрації склали близько 1 млрд доларів.

Він наголосив, що розслідування аварії триватиме не менше тижня. Контейнеровоз Ever Given не покине канал, поки розслідування не буде завершено.

"Ми будемо вести підрахунки, врахуємо всі кошти, які ми використовували з першого дня інциденту, витрати на роботу буксирів і днопоглиблювальних судів, які працювали цілодобово, це значна сума", - сказав Рабіа.

Попередня сума збитків, за його словами, становить близько 1 млрд доларів.

"Це те, що належить державі по праву", - уточнив він.

Слід зазначити, що Allianz оцінювала збитки від блокування Суецького каналу для світової торгівлі приблизно в 6-10 млрд доларів щотижня. За даними The Loadstar, операційні витрати судів, що простоюють, становили близько 3,25 млн доларів кожної доби для контейнеровозів, а для танкерів - близько 500 тисяч доларів.

Як відомо, рух на Суецькому каналі заблоковано вже більше тижня, з 23 березня. Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини у понеділок, 29 березня. Експерти наголошують, що через блокування руху Суецький канал щодня втрачав чималі суми - близько 12-14 млн доларів.

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