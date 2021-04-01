Світова торгівля втратала мільярди доларів через блокування Суецького каналу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Коммерсант".
Так, глава адміністрації Усама Рабіа розповів, що через блокування Суецького каналу світова торгівля могла втратити чималі кошти - від 6 до 10 млрд доларів, а збитки для адміністрації склали близько 1 млрд доларів.
Він наголосив, що розслідування аварії триватиме не менше тижня. Контейнеровоз Ever Given не покине канал, поки розслідування не буде завершено.
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"Ми будемо вести підрахунки, врахуємо всі кошти, які ми використовували з першого дня інциденту, витрати на роботу буксирів і днопоглиблювальних судів, які працювали цілодобово, це значна сума", - сказав Рабіа.
Попередня сума збитків, за його словами, становить близько 1 млрд доларів.
"Це те, що належить державі по праву", - уточнив він.
Слід зазначити, що Allianz оцінювала збитки від блокування Суецького каналу для світової торгівлі приблизно в 6-10 млрд доларів щотижня. За даними The Loadstar, операційні витрати судів, що простоюють, становили близько 3,25 млн доларів кожної доби для контейнеровозів, а для танкерів - близько 500 тисяч доларів.
Як відомо, рух на Суецькому каналі заблоковано вже більше тижня, з 23 березня. Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини у понеділок, 29 березня. Експерти наголошують, що через блокування руху Суецький канал щодня втрачав чималі суми - близько 12-14 млн доларів.
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