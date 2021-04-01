Цього року в Україні надання стоматологічної медичної допомоги виділили в окремий амбулаторний пакет

Він так само буде покривати тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування, повідомляє НСЗУ у Фейсбук.

Національна служба здоров'я отримала пропозиції на підписання договорів по пакету "стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах" від 798 медичних установ.

Тариф на медичні послуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

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До переліку безкоштовних стоматологічних послуг включено:

Первинний огляд пацієнта або пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров'я, відповідно до підходів ВООЗ;
ургентна стоматологічної допомоги дітям і дорослим;
надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур і протезування);
інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
організація та проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;
своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування;
надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги при необхідності та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

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Для дорослих

Програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію-зняття гострого болю і лікування станів, що загрожують життю. Для дітей до 18 років - повністю покривається планова Дитяча стоматологія. Тому що це запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.

Протезування, брекети та інші дорогі Стоматологічні послуги не входять в гарантований пакет. І можуть оплачуватися з інших джерел можуть бути окремі програми місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.

До слова, згідно із законом, прийнятим ще в 2011-му, щороку пенсійний вік збільшувався на півроку.

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Мова про підвищення пенсійного віку тільки для жінок. У 2021-му відбудеться останній етап, таким чином вік для виходу на заслужений відпочинок з 55 виріс ще на п'ять років, і тепер всі українці будуть виходити на пенсію в 60 років.

Отже, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. У 60 років на пенсію виходитимуть жінки, що народилися після 1 квітня 1961 року.

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