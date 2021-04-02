В Україні активно поширюються чутки про введення комендатської години на тлі загострення ситуації з коронавірусом
Як передає Politeka, це питання прокоментував в ефірі телеканалу "Україна 24" глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
Так, після посилення карантину в Києві з 5 по 16 квітня з'явилися чутки про те, що в столиці і навіть в усій Україні можуть ввести комендантську годину.
На тлі цього глава МОЗ розставив всі крапки над "і" у даному питанні. За його словами, таких розмов в уряді ніколи не було, і подібні заходи реалізувати на території країни не так просто - спочатку потрібно ввести надзвичайний стан, а це складний юридичний процес.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Задоволений "Холостяк" Заливако, не чекаючи фіналу, зізнався, хто тепер в його ліжку: "Як таку можна не любити?"
Великдень-2021: скільки вихідних чекає українців цього року
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
Дан Балан з малятком на руках розцвів поруч з улюбленою блондинкою: "Дуже щасливий..."
"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження відповідно Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав він.
Він також запевнив, що нинішні заходи боротьби з коронавірусом вже дають свої результати.
"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині... Ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, так як вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація у перших двох", - сказав він.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.
Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі винні...".