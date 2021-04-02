16-річна українка народила другу дитину в швидкій

Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, передає "Міст Дніпро".

У 16-річної дівчини почалися пологи на 38-му тижні вагітності і вона викликала швидку.

"Лікарями швидкої допомоги було прийнято рішення про госпіталізацію. Однак під час транспортування в лікарню, в санітарному автомобілі довелося екстрено приймати пологи. Народилася дівчинка. Дитину з мамою госпіталізували в Криворізький перинатальний центр", - повідомив Шевченко.

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Раніше Олег Орос безкоштовно протезував зуби пенсіонерам, а зараз вирішив допомагати і людям з обмеженими можливостями.

"Як я обіцяв почали допомагати і дарувати посмішку людям з обмеженими можливостями. Спробуй зробити щось для когось дуже значуще, і не чекати за це вигоди або плати, а просто щире спасибі.

Сльози щастя людей, які не в змозі зробити для себе елементарних речей через брак коштів, це найбільша нагорода для мене, відчуття, що я дійсно для когось корисний. Мета життя-не бути щасливим або багатим. Це бути корисним, бути співчутливим, це для мене має значення", - каже Олег.

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