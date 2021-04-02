Українку "не пустили" в США

Єлизаветі Ястремській, яка представлятиме нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт-2020" 16 травня в Майамі, відмовили в американській візі.

На сторінці Miss Universe Ukraine в Facebook говориться, що візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення.

"Справа в тому, що рідна сестра Єлизавети ястремської вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним в Майамі і, на жаль, для нас – це несприятливий збіг обставин. Також той факт, що учасниці "Міс Всесвіт" не повинні бути заміжня і мати дітей, здалося підозрілим візовим офіцерам", - повідомила Єлизавета.

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Так, у серпні 2019 року Іван Абрамов незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму і давав концерт у Державному академічному музичному театрі Республіки Крим, що є порушенням українського законодавства.



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