Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про ситуацію з коронавірусом в Дубаї

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Своїми очима бачив людей на прогулянці вздовж моря в масках. Шкідливо-скажете ви і доктор Комаровський? Напевно. Але-закон є закон-скажуть вам у відповідь жителі Дубая.

Побачив тільки кілька людей, у яких маска не на носі. Без масок люди були тільки біля басейну, на пляжі і за столом в ресторані. Якщо ви в готелі, в аквапарку (половина якого закрита!), попросіть маску, вам її дають безкоштовно. Санітайзер-скрізь, де можна собі уявити. У моллах прибрані лавки", - розповів Кондратюк.

Раніше Олег Орос безкоштовно протезував зуби пенсіонерам, а зараз вирішив допомагати і людям з обмеженими можливостями.

"Як я обіцяв почали допомагати і дарувати посмішку людям з обмеженими можливостями. Спробуй зробити щось для когось дуже значуще, і не чекати за це вигоди або плати, а просто щире спасибі.

Сльози щастя людей, які не в змозі зробити для себе елементарних речей через брак коштів, це найбільша нагорода для мене, відчуття, що я дійсно для когось корисний. Мета життя-не бути щасливим або багатим. Це бути корисним, бути співчутливим, це для мене має значення", - каже Олег.

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