Пасажири влаштували справжній "свинарник"

Як передає Politeka.net, фото кричущого інциденту в поїзді "Інтерсіті" Київ-Львів показали "dtp.kiev.ua"в Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що пасажири після себе купу недоїдків, калюжі, рвані упаковки, обгортки, стаканчики і пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.

Українці були обурені таким вчинком пасажира або пасажирів. Деякі навіть запропонували їх обчислити за допомогою камер або іменних квитків.

В житті всяке буває. Кожен може може так... повеселиться, перебрати," перестаратися", і чого приховувати, іноді хоче. Просто за таке стюардам і прибиральникам тощо персоналу потрібно залишати щедрі чайові. Ну і, безумовно, не турбувати попутників. А підхід "заплатив за квиток і творю, що хочу" - це бидланство, свинство і пр. епітети, зазначені в коментарях", "За номером місця можна і прізвища дізнатися, і рахунок за прибирання виставити в догонку", - писали в коментарях під фото.

Варто відзначити, що такі випадки в українських поїздах, на жаль, не рідкість.