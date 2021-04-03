Пасажири влаштували справжній "свинарник"
Як передає Politeka.net, фото кричущого інциденту в поїзді "Інтерсіті" Київ-Львів показали "dtp.kiev.ua"в Facebook.
На опублікованих кадрах видно, що пасажири після себе купу недоїдків, калюжі, рвані упаковки, обгортки, стаканчики і пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.
Українці були обурені таким вчинком пасажира або пасажирів. Деякі навіть запропонували їх обчислити за допомогою камер або іменних квитків.
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На опублікованих кадрах було видно, що неприбране сміття, розламані кріплення для фіранок були в 7 купе вагона.
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