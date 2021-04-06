Збройні сили України вживають заходів для посилення захисту державного кордону

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ України.

Так, в Україні оголошено збори підрозділів територіальної оборони.

Збори проводяться з метою формування і підготовки підрозділів ТрО до виконання завдань щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами в окремих областях південного регіону країни.

"Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань. Основними цілями зборів є - удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про завдання по охороні та захисту адміністративного кордону з АР Крим, по прикриттю десантно-доступних ділянок узбережжя.

Також військові відпрацюють навички з контролю населених пунктів, охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах тощо.

Крім того, військові будуть відпрацьовувати навички з боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

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