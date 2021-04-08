Пасажир поїзда "Укрзалізниці" родом з Данії був змушений самостійно мити вікна вагона

Як передає Politeka.net, відповідний знімок чоловік опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Очистити УЗ непросто, але це потрібно зробити, вірно?",- повідомив він у підписі до фото.

У коментарях під постом він зазначив, що швабру і миючий засіб він купив на в господарському магазині напередодні поїздки.

"Потрібно, насправді чогось більш жорстокого, погано помився вікно. Шкребти потрібно. Довго", - написав пасажир.

Українці були здивовані і вдячні іноземцю за такий вчинок, а деякі дорікнули підприємство в неналежному сервісі.

"Вам повинно бути соромно"," молодець", " Я не знаю, що сказати. Мені соромно за" УЗ" і спасибі за турботу", - писали в коментарях під постом.