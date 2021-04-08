Український телеведучий Володимир Остапчук, який зараз веде популярне шоу "Маска", вирішив провести цікавий експеримент у центрі Києва

Напередодні завершення сезону відомого шоу "Маска" Остапчук пройшовся центром Києва, повідомляє Politeka.net. Таким чином, телеведучий вирішив перевірити, чи впізнають його перехожі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Телеведучий розповів, що шоу дивляться мільйони не тільки по телевізору, але і через інтернет. Тому Володимир вирішив перевірити, чи впізнають його перехожі.

"Знаєте, хто такий Володимир Остапчук?", - надівши маску, зірка ставила питання людям.

З одним з чоловіків телеведучий вирішив пожартувати, сказавши, що Остапчук взяв велику суму грошей і кудись зник.

"Значить він когось убив", - вимовив перехожий.

За 40 хвилин публікація в Інстаграмі зібрала понад 3000 переглядів, а в Ютубі - більше 2000 і багато коментарів:

"Ну я б його точно впізнала)))", "я тебе посеред ночі впізнаю, Ось тебе і Данилка", "тепер з масками один одного не впізнають", " просто супер класний ведучий❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я б впізнала", " Я так і не зрозумів, хто такий Володимир Остапчук? Це містер Маска?", "Нормально....я в масці свою подругу не впізнала ( 30 років дружимо))😂", "Підійдіть до мене в місті Дніпро, я вас впізнаю","Володя правильно сказав: "капець". Щось йому не ті люди траплялися. Добре хоч хтось його впізнав. Мабуть не всі дивляться телевізор або Інтернет, хоча шоу "Маска" дивиться багато хто".

Нагадавши, дружина Остапчука ошелешила виглядом з роздутими губами і вилицями: "Нова я? Муж, как тебе?".

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