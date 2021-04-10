Українці отримають тривалі вихідні у травні
Так, у зв'язку з перенесенням святкових днів, які випали на суботу та неділю українці отримають додаткові вихідні.
Так, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю на підприємствах, в установах, організаціях, українців зможуть відпочити в такі дні:
1 травня-День праці;
2 травня - Великдень);
9 травня-День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги).
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За графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю в 2021 році переносяться:
- вихідні дні в суботу та неділю 1 і 2 травня на понеділок і вівторок 3 і 4 травня,
- вихідний день у неділю 9 травня - на понеділок 10 травня,
Тому, на травневі свята в українців буде додаткові 3 дні вихідних.
Крім того ми писали, що тепла на Великдень, яка випадає на 2 травня, можна не чекати.
Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань.
"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33 - я хвиля-це хвилі похолодання. Значить, Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - заявив Горбань.
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