Великдень в Україні може збільшити ризик зростання захворюваності на ковід

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Експерти вважають, що Великдень, який цього року відзначатимуть на 2 травня, і який збігається з травневими святами - може переламати динаміку захворюваності в країні.

"На жаль, масові заходи-Великдень та інші свята - вони збільшують ймовірність зустрічі зі збудником і кількість передачі вірусу", - говорить директор Інституту біохімії Сергій Комісаренко.

Водночас, за словами інфекціоніста Володимира Курпіти, збільшення захворюваності ковидом після Великодня можливе.

"Що стосується ризиків загострення епідемічної ситуації після Великодня-хіба що, якщо буде величезне скупчення людей, і люди будуть повністю нехтувати всіма заходами безпеки. Приклад минулого року продемонстрував, що великодні свята не стали тригером, який би запустив чергову хвилю епідемії", - сказав Володимир Курпіта.

До слова, відомо, свято Великодня в поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.

Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового.

Таким чином, українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідної суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідної неділі, на який випадає Великдень - на вівторок 4 травня).

На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.

Таким чином, всього в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.

До слова, Ляшко розповів про обмеження на святкуванні Великодня: до чого готуватися українцям.

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