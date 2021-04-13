Україна вийшла на пік третьої хвилі захворюваності ковідом
Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, ситуація стабілізується по всій країні.
«Що стосується епідемії: як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", - говорить Степанов.
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Крім того міністр стверджує, що зменшується кількість викликів швидкої допомоги, і кількість людей, які підлягають госпіталізації.
Раніше ми писали, що місцева влада вирішила продовжити карантин.
Обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу, діятимуть до 30 Квітня.
Таке рішення прийняла Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Дніпро.
Так, робота нічних клубів і дискотек в Дніпрі буде і далі під забороною. Кафе, Бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм.
У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на винос.
Учні 5-11 класів продовжать навчання Дистанційно, а от Молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо про локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.
Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.
Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.