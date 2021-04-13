З 14 квітня місцева влада вирішила зупинити деякі автобусні сполучення

Так, у Запорізькій області зупиняється автобусне сполучення між містами Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи, передає "Місцева влада".

Всі інші міжміські автобусні рейси поки працюватимуть у звичайному режимі.

Частково зупиняють з 14 квітня і приміські рейси (протяжністю до 50 км). Пасажирів возити будуть за спеціальними перепустками.

Також в громадському транспорті будуть регулярно робити дезінфекцію, брати пасажирів тільки за кількістю місць для сидіння і жорстко контролювати дотримання масочного режиму.

Раніше ми писали, що Україна вийшла на пік третьої хвилі захворюваності на ковід.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ситуація стабілізується по всій країні.

«Що стосується епідемії: як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", - говорить Степанов.

Крім того міністр стверджує, що зменшується кількість викликів швидкої допомоги, і кількість людей, які підлягають госпіталізації.

Нагадаємо, що жорсткий карантин продовжили до травня, озвучена дата: де локдаун триває і що заборонено місцевою владою.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.