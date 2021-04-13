Голова партії "Батьківщина" з'явилася в Верховній Раді у строгому чорно-білому вбранні і з незвичайною зачіскою

Тимошенко одягла білу сорочку і чорну спідницю з квітковим орнаментом, передає "Апостроф".

Окуляри в чорній оправі і чорні високі чоботи на підборах доповнили строгий лук глави партії.

Варто відзначити, що Юлія Тимошенко у свої 60 років виглядає приголомшливо.

Раніше ми писали, що Україна вийшла на пік третьої хвилі захворюваності на ковід.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ситуація стабілізується по всій країні.

«Що стосується епідемії: як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", - говорить Степанов.

Крім того міністр стверджує, що зменшується кількість викликів швидкої допомоги, і кількість людей, які підлягають госпіталізації.

Нагадаємо про локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.