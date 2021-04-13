Вже зовсім скоро православні українці відзначатимуть Великдень, і щовесни дата свята є різною, тож пропонуємо розібратись, від чого вона залежить
Як передає Politeka з посиланням на СТБ, правила обчислення дня, коли святкуватиметься Великдень, були визначені ще в III столітті Олександрійської церквою.
Цьогоріч світле свято випадає на 2 травня. Дата святкування Великодня щороку вираховується за місячно-сонячним календарем. Єдине, що в дні Великодня не змінюються з року в рік, - це те, що свято завжди випадає на неділю.
Є низка правил, за якими щороку визначається дата Великодня.
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- Святими отцями було строго вирішено, що християнська Пасха повинна святкуватися тільки після єврейської.
- Святкувати Світлий день необхідно виключно в першу неділю після повного місяця.
- Великдень не може наступати раніше, ніж весняне рівнодення.
- Великдень не може святкуватися після 25 квітня (8 травня за григоріанським календарем).
Слід зазначити, що від дати святкування Великодня також залежить і те, коли почнеться Великий піст. У 2021 році піст триватиме з 15 березня по 1 травня (включно).
До слова, Ляшко розповів про обмеження на святкуванні Великодня: до чого готуватися українцям.
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