Вже зовсім скоро православні українці відзначатимуть Великдень, і щовесни дата свята є різною, тож пропонуємо розібратись, від чого вона залежить

Як передає Politeka з посиланням на СТБ, правила обчислення дня, коли святкуватиметься Великдень, були визначені ще в III столітті Олександрійської церквою.

Цьогоріч світле свято випадає на 2 травня. Дата святкування Великодня щороку вираховується за місячно-сонячним календарем. Єдине, що в дні Великодня не змінюються з року в рік, - це те, що свято завжди випадає на неділю.

Є низка правил, за якими щороку визначається дата Великодня.

Святими отцями було строго вирішено, що християнська Пасха повинна святкуватися тільки після єврейської. Святкувати Світлий день необхідно виключно в першу неділю після повного місяця. Великдень не може наступати раніше, ніж весняне рівнодення. Великдень не може святкуватися після 25 квітня (8 травня за григоріанським календарем).

Слід зазначити, що від дати святкування Великодня також залежить і те, коли почнеться Великий піст. У 2021 році піст триватиме з 15 березня по 1 травня (включно).

До слова, Ляшко розповів про обмеження на святкуванні Великодня: до чого готуватися українцям.

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