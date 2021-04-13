Росія нарощує військовий потенціал поблизу кордону з Україною
З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "ТСН".
За словами чиновника, активізацію військових сил РФ помітили не тільки на суші, але і на морі.
"Росія продовжує нарощувати військовий потенціал уздовж російсько-українського кордону, на тимчасово окупованих територіях і на морях. Вона збирає війська на трьох напрямках: на північному сході України, в Криму - на півдні і на Донбасі - на Сході", - зазначив міністр.
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Раніше в ОП повідомили, що Росія розмістила на кордоні з Україною понад 40 тисяч військових і ще стільки ж - у Криму.
Також ми повідомляли, що в Україні оголошені збори підрозділів територіальної оборони.
Збори проводяться з метою формування та підготовки підрозділів ТрО до виконання завдань з контролю населених пунктів, посилення та захисту державного кордону, охорони та оборони певних об'єктів, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами в окремих областях Південного регіону країни.
Нагадаємо, що Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі: У ЗСУ повідомили сумну звістку.
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