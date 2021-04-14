Заморозки і мокрий сніг насуваються на Україну
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів і вторгненням арктичної повітряної маси з північного заходу очікується зміна погодних умов.
Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 14-16 квітня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, 14 квітня місцями на дорогах ожеледиця.
Синоптики попередили українців про перший рівень небезпеки (жовтий).
Гроші на житло масово хочуть роздати українцям, на яких умовах і що задумали в Раді: "Для тих, хто..."
51-річна Лопес в пікантній позі блиснула своєю гордістю в приспущеній сорочці: "Після побачення..."
Учасниця-красуня, яку вигнали з "Холостяка", жорстко проїхалася по Заливако: "Міша хороший хлопець, але..."
Пішла з життя легендарна російська актриса: дочка знайшла бездиханне тіло мами в квартирі
54-річна Сумська зганьбилася, переборщивши з відкритим ротом під фонограму: "Не Лопес, а Юля Тимошенко в…"
Також очікується зниження температури: 14 - 16 квітня вночі та вранці сильні заморозки 0 – 5°, вдень 1 – 6° тепла. (II рівень небезпеки, Помаранчевий).
Раніше ми писали, що кліматолог розповіла, що весна дивуватиме українців непостійною погодою.
Найближчим часом холодна погода змінюватиме теплою кожні 5 днів.
Синоптик Вазіра Мартазінова заявила, що" зимова погода " в Україні нарешті закінчилися, і нарешті починається справжня весна.
Травнева погода буде переважно схожа на теплі дні квітня.
Народний синоптик Леонід Горбань водночас каже, що ще кілька днів в Україні буде збережуться прохолодна погода.
З 12 квітня почне поступово теплішати, а після 20 числа обіцяють, що температура повітря сягатиме 18-20 градусів тепла.
Нагадаємо, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на початок травня:"Великдень буде не дуже радісним".
Як повідомляла Politeka, у травні українці отримають тривалі вихідні: будемо відпочивати чотири дні поспіль і не тільки.
Крім того Politeka писала, що астролог Павло Глоба передрік випробування чотирьом знакам Зодіаку: очікують проблеми з грошима і здоров'ям.