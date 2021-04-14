Заморозки і мокрий сніг насуваються на Україну

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів і вторгненням арктичної повітряної маси з північного заходу очікується зміна погодних умов.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 14-16 квітня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, 14 квітня місцями на дорогах ожеледиця.

Синоптики попередили українців про перший рівень небезпеки (жовтий).

Також очікується зниження температури: 14 - 16 квітня вночі та вранці сильні заморозки 0 – 5°, вдень 1 – 6° тепла. (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Раніше ми писали, що кліматолог розповіла, що весна дивуватиме українців непостійною погодою.

Найближчим часом холодна погода змінюватиме теплою кожні 5 днів.

Синоптик Вазіра Мартазінова заявила, що" зимова погода " в Україні нарешті закінчилися, і нарешті починається справжня весна.

Травнева погода буде переважно схожа на теплі дні квітня.

Народний синоптик Леонід Горбань водночас каже, що ще кілька днів в Україні буде збережуться прохолодна погода.

З 12 квітня почне поступово теплішати, а після 20 числа обіцяють, що температура повітря сягатиме 18-20 градусів тепла.