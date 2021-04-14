Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву щодо локдауна по всій території України
Про це прем'єр заявив на засіданні уряду.
"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігаємо зниження кількості нових випадків і госпіталізацій.
Як ми і говорили: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада повинна продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі повинні не розслаблятися і дотримуватися протиепідемічних правил», - заявив Шмигаль.
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До слова, жорсткий карантин і транспортний локдаун у Києві продовжили до 30 Квітня
Про це повідомили в мерії Києва.
Нагадаємо, що Київ потрапив у "червону" зону ще 20 березня і тоді на час локдауну ввели такі заборони:
Заборона на роботу закладів культури, ТРЦ закриті частково (працюють тільки продуктові магазини, аптеки, Зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії), заборонено проведення всіх масових заходів, заборонена робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, заклади громадського харчування - можуть працювати навинос, школи працюють дистанційно, садки не працюють.
Приватний бізнес, всі підприємства та організації бюджетної сфери, повинні працювати дистанційно - виняток - підприємства критичної інфраструктури.
Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.
Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.
Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.