Синоптик зазначила, що сніг і дощ очікуються в західних регіонах країни.

Незважаючи на середину квітня, за її словами, в Україні очікується зовсім не весняна погода.

Як передає Politeka.net , прогнозом на 15 квітня синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.

В Україні знову йтиме сніг

"У західних областях, особливо ближче і навколо Карпат, все ж знову висока ймовірність-не побоюся цього слова-мокрого, нехай йому чорти, снігу. Температура повітря в четвер у більшості областей очікується + 10 + 16 градусів. На заході України + 2 + 8 градусів", - зазначила Діденко.

Також фахівець зазначила, що зовсім протилежна ситуація спостерігатиметься в Києві - там стовпчики термометрів піднімуться до 13 градусів, опадів не очікується.

Варто відзначити, що 14 квітня в західній частині країни істотно похолодало, а в Карпатах йде сніг.

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до 2 градусів морозу, а у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.