В Україні дощитиме, а в деяких регіонах очікує сніг

Як передає Politeka.net, прогнозом на 16 квітня синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що сніжна погода буде на 16-го квітня холодна погода і мокрий сніг знову очікуються на заході країни.

"Причому ці недружні атмосферні кроки можуть досягати Вінницької, Житомирської і навіть західних районів Черкаської області", - зазначила Діденко.

Крім того, синоптик обіцяє дощову погоду на решті території України.

За її словами, також в усі регіонах опуститься і температура - на Заході до 2-9 вище нуля, і до + 9-13 в інших областях.

Раніше народний синоптик Горбань озвучив прогноз на травневі свята. Фахівець зазначив, що в першу десятиденку травня аж до 13-го числа температура триматиметься приблизно на рівні 19-21 градусів тепла.

8-9 травня може пройти дощ, але кінця місяця температура, на думку синоптика, зросте до 25-27 градусів тепла.

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