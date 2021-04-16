В Україні знову похолодало і випав сніг
Як передає Politeka.net, про погодні умови в Карпатах повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Так, в Українських Карпатах снігопад накрив гори товстим шаром "білого покривала", а на одній з найвищих вершин - на горі Піп Іван, яка знаходиться на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей температура повітря на горі опустилася до 8 градусів нижче нуля.
Раніше народний синоптик Горбань озвучив прогноз на травневі свята. Фахівець зазначив, що в першу десятиденку травня аж до 13-го числа температура триматиметься приблизно на рівні 19-21 градусів тепла.
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8-9 травня може пройти дощ, але кінця місяця температура, на думку синоптика, зросте до 25-27 градусів тепла.
Нагадаємо, сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли і де чекати негоди.
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