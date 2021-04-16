Мете як у січні!

В Україні знову похолодало і випав сніг

Як передає Politeka.net, про погодні умови в Карпатах повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Так, в Українських Карпатах снігопад накрив гори товстим шаром "білого покривала", а на одній з найвищих вершин - на горі Піп Іван, яка знаходиться на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей температура повітря на горі опустилася до 8 градусів нижче нуля.

"Станом на 08: 00 16.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів Вітер південно-західної 12 – 13 метрів в секунду. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря -8 градусів", - йдеться в повідомленні.