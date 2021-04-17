Ситуація з ковідом в Україні в цілому почала стабілізуватися, але є міста в яких ситуація критична

Про це передає головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації в Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив Ляшко.

За словами головного санлікаря, така закономірність пов'язана з великими скупченнями людей у містах мільйонниках.

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Найсерйознішим ударом стане магнітна буря, яка почнеться 16 квітня - вщухне вона не раніше 19 квітня.

Магнітна буря 16 квітня 2021 року досягне чотирьох балів близько 18:00 за київським часом.

Піком цього метеоудару стане магнітна буря 17 квітня 2021 року: в ранкові години сила її удару буде досягати п'яти балів.

У цей час вірогідні головні болі, запаморочення, задишка і тахікардія, загострення хронічних захворювань.

18 і 19 квітня буря почне затихати, за силою вона не повинна перевищувати трьох балів. Це може спровокувати апатію, млявість і втрату концентрації.

Наступна магнітна буря прогнозується 22 квітня 2021 року.

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