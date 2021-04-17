Вже протягом найближчого часу Землю накриють потужні магнітні бурі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Так, за прогнозами фахівців, магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. При цьому буря буде досить потужною - їй присвоїли рівень G1. На тлі цього ьагато людей на планеті можуть спостерігати погіршення самопочуття.
Невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня, однак найбільший "удар" очікується у другій половині дня 17 квітня.
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В ці дні люди з метеозалежністю можуть відчувати наступне:
- головні болі;
- Загальне погіршення самопочуття;
- слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;
- неможливість сконцентруватися, млявість;
- скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.
Щоб покращити своє самопочуття у дні магнітних бур, рекомендується наступне:
- повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;
- здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;
- обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;
- уникати стресу та конфліктних ситуацій;
- виключити з раціону харчування жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкогольні напої;
- пити менше кави і більше води.
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