Вже протягом найближчого часу Землю накриють потужні магнітні бурі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Так, за прогнозами фахівців, магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. При цьому буря буде досить потужною - їй присвоїли рівень G1. На тлі цього ьагато людей на планеті можуть спостерігати погіршення самопочуття.

Невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня, однак найбільший "удар" очікується у другій половині дня 17 квітня.

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В ці дні люди з метеозалежністю можуть відчувати наступне:

  • головні болі;
  • Загальне погіршення самопочуття;
  • слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;
  • неможливість сконцентруватися, млявість;
  • скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.

магнитная буря

Щоб покращити своє самопочуття у дні магнітних бур, рекомендується наступне:

  • повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;
  • здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;
  • обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;
  • уникати стресу та конфліктних ситуацій;
  • виключити з раціону харчування жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкогольні напої;
  • пити менше кави і більше води.

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