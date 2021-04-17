Метеозалежні люди можуть погано почуватись

Вже протягом найближчого часу Землю накриють потужні магнітні бурі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Так, за прогнозами фахівців, магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. При цьому буря буде досить потужною - їй присвоїли рівень G1. На тлі цього ьагато людей на планеті можуть спостерігати погіршення самопочуття.

Невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня, однак найбільший "удар" очікується у другій половині дня 17 квітня.

В ці дні люди з метеозалежністю можуть відчувати наступне:

головні болі;

Загальне погіршення самопочуття;

слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;

неможливість сконцентруватися, млявість;

скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.

Щоб покращити своє самопочуття у дні магнітних бур, рекомендується наступне:

повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;

здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;

обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;

уникати стресу та конфліктних ситуацій;

виключити з раціону харчування жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкогольні напої;

пити менше кави і більше води.

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