52-річна жінка вийшла заміж за африканця і народила близнюків
Познайомилися Наталя і Пауль на сайті знайомств, пише "Неймовірно".
Молодий хлопець запропонував Наталі поспілкуватися через відеозв'язок.
"Одна з моїх подруг запропонувала мені за допомогою сайту знайомств шукати друзів. Спочатку я думала, що це погана ідея, адже я вважала, що там тільки одні покидьки» - говорила жінка.
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Наталя і Пауль спілкувалися по відеозв'язку кілька років, але з часом зважилися зустрітися в реальному житті.
"Ми з ним проводили цілі дні в спілкуванні, адже я вже на пенсії через інвалідність, а Пауль працює програмістом в будинку. Тому у нас було багато вільного часу", - розповідала Наталя.
Різниця у віці у пари 27 років.
Пара зіграла весілля в Нігерії, а потім вирушила на батьківщину до жінки, в Череповець - там вони теж скоромно відзначили, просто посиділи з друзями і рідними Наталії.
У 2017 році Наталія народила близнюків, яких вони назвали Девідом і Данилом.
За словами Наталії, тільки після 50 років зрозуміла, що означає бути щасливою.
До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.
Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).
Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.
Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.
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