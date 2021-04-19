52-річна жінка вийшла заміж за африканця і народила близнюків

Познайомилися Наталя і Пауль на сайті знайомств, пише "Неймовірно".

Молодий хлопець запропонував Наталі поспілкуватися через відеозв'язок.

"Одна з моїх подруг запропонувала мені за допомогою сайту знайомств шукати друзів. Спочатку я думала, що це погана ідея, адже я вважала, що там тільки одні покидьки» - говорила жінка.

Наталя і Пауль спілкувалися по відеозв'язку кілька років, але з часом зважилися зустрітися в реальному житті.

"Ми з ним проводили цілі дні в спілкуванні, адже я вже на пенсії через інвалідність, а Пауль працює програмістом в будинку. Тому у нас було багато вільного часу", - розповідала Наталя.

Різниця у віці у пари 27 років.

Пара зіграла весілля в Нігерії, а потім вирушила на батьківщину до жінки, в Череповець - там вони теж скоромно відзначили, просто посиділи з друзями і рідними Наталії.

У 2017 році Наталія народила близнюків, яких вони назвали Девідом і Данилом.

За словами Наталії, тільки після 50 років зрозуміла, що означає бути щасливою.

До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.