Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Жіночого кварталу", пожартувала над собою

Як пише Politeka.net, Тетяна Песик є однією з найпопулярніших зірок "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки миготить на телебаченні, а й активно розвивається в Instagram, де любить і пожартувати над собою.

Таня опублікувала два фото. на першому вона була в червоній сукні з декольте. На другому кадрі в цій же сукні сидів її друг Володимир.

"З фільтром. Без фільтра. В Інстаграмі вона вся така Міхала, а потім побачив її в живу", - написала жартівливо Таня.

"Ох ти ж блін, Таня, що ти твориш", - написала колега Ірина Сопонару під фото.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Другого фільтру потрібно масло міняти", " без фільтра краще. Друге фото просто вогонь", "судячи з фото, віскар там точно палений", "ось, воу, малятка, легше".

Ми писали, що одна з ключових актрис "жіночого кварталу" Тетяна Песик блиснула розкішшю в міні-сукні.

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому як модель продефілювала в неймовірно красивій короткій сукні з об'ємними рукавами. Дівчина пройшлася модельною ходою, похвалившись своїми довгими ніжками. Коли вона поверталася, спідниця задралася і засвітила зайве.

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