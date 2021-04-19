В Україні знову похолодало і випав сніг
Як передає Politeka.net, про погодні умови в Карпатах повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Незважаючи на те, що на календарі вже 19 квітня, деякі частини України досі відчувають відгомони зими.
Так, на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -3 градусів.
"Станом на 08: 00 на 19.04.2021 Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м.Вітер північно-східний 4-5 м/сек. Падає сніг. Температура повітря -3°С", - йдеться в повідомленні.
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Згідно з даними ДСНС області, в горах досі зберігається сніголавинна небезпека.
За даними Укргідрометцентру, 20 квітня вночі у південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях значні дощі, пориви вітру 17-22 м/с (і рівень небезпеки, жовтий).
Також ми повідомляли, що 16 квітня під сніговим покривом опинилася частина Одеської області.
Синоптики кажуть, що по всій території України очікується похолодання до 25 квітня.
Нагадаємо, сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли і де чекати негоди.
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