В Україні знову похолодало і випав сніг

Як передає Politeka.net, про погодні умови в Карпатах повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Незважаючи на те, що на календарі вже 19 квітня, деякі частини України досі відчувають відгомони зими.