Українцям доведеться розщедриться на Великдень цього року

В Інституті аграрної економіки з посиланням на дані Державної статистики України повідомили, що Великодній кошик сильно подорожчав.

З 2020 року вартість набору продуктів піднялася на 160 гривень і тепер складе 780 гривень.

Яйця подорожчали майже в два рази-за десяток доведеться віддати близько 38 гривень.

Випічка в 2021 році обійдеться мінімум в 120 гривень за 1 кг.

Домашня ковбаса - 130 гривень за 0,5 кг

Буженина-135 гривень за 0,5 кг

Сало-50 гривень за 0,5 кг

Твердий сир - 120 гривень за 0,5 кг

М'який сир-58 гривень за 0, 5 кг

Вершкове масло - 114 гривень за 0,5 кг

Ще 14 гривень доведеться віддати за хрін.

Якщо додати в кошик свіжі помідори, огірки, яблука і червоне вино, то кошик подорожчає приблизно до 963 гривень.

Також стало відомо, у скільки обійдеться паска в 2021 році.

Так як більшість інгредієнтів для випічки паски за рік істотно подорожчали, це означає, що і готовий продукт виріс в ціні.

Найбільше подорожчали яйця - за десять штук на ринку вже просять близько 40 гривень.

Борошна потрібно для паски не менше 1 кг – ціна зросла за рік на 10-15%.

Всі продукти для святкової паски обійдуться в 200 гривень - з урахуванням зростання цін, повідомляє "Україна 24".

Також ми писали, що за два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень

Великдень цього року припадає на 2 травня.

У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.

Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.

Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".