Українцям доведеться розщедриться на Великдень цього року
В Інституті аграрної економіки з посиланням на дані Державної статистики України повідомили, що Великодній кошик сильно подорожчав.
З 2020 року вартість набору продуктів піднялася на 160 гривень і тепер складе 780 гривень.
Яйця подорожчали майже в два рази-за десяток доведеться віддати близько 38 гривень.
Випічка в 2021 році обійдеться мінімум в 120 гривень за 1 кг.
Домашня ковбаса - 130 гривень за 0,5 кг
Буженина-135 гривень за 0,5 кг
Сало-50 гривень за 0,5 кг
Твердий сир - 120 гривень за 0,5 кг
М'який сир-58 гривень за 0, 5 кг
Вершкове масло - 114 гривень за 0,5 кг
Ще 14 гривень доведеться віддати за хрін.
Якщо додати в кошик свіжі помідори, огірки, яблука і червоне вино, то кошик подорожчає приблизно до 963 гривень.
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Також стало відомо, у скільки обійдеться паска в 2021 році.
Так як більшість інгредієнтів для випічки паски за рік істотно подорожчали, це означає, що і готовий продукт виріс в ціні.
Найбільше подорожчали яйця - за десять штук на ринку вже просять близько 40 гривень.
Борошна потрібно для паски не менше 1 кг – ціна зросла за рік на 10-15%.
Всі продукти для святкової паски обійдуться в 200 гривень - з урахуванням зростання цін, повідомляє "Україна 24".
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Великдень цього року припадає на 2 травня.
У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.
Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".
До слова про Католицький Великдень 2021: дата і все, що важливо знати про свято в умовах карантину.
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