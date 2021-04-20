Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно

Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".