Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно

Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".

Харків, весна, вулиця, карантин

До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.

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Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).

Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.

штрафи, українці

Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.