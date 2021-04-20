Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно
Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.
Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".
До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.
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Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).
Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.
Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.
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