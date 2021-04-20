Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після Великодніх свят очікується новий спалах захворюваності COVID-19

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.

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Крім того ми писали, що порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно

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Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.

Харків, весна, вулиця, карантин

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".