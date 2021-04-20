Українцю виставили величезний рахунок за опалення порожньої квартири
За словами господаря квартири без лічильника тепла, постачальник почав приписувати надлишки "нібито спожитого" тепла і надсилати платіжки з величезними сумами.
Першу платіжку він отримав у вересні 2019 року, коли йому виставили рахунок в 47 тис. грн, передає Телеграф.
«А за грудень 2020, прийшов рахунок за опалення на 19905 грн. За січень 2021-го-прийшов рахунок на суму 17584 грн. За лютий 2021-прийшов рекордний рахунок на 30279 грн», — розповів чоловік.
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Центр Комунального Сервісу Києва зазначає, що при відсутності лічильника тепла в квартирі нарахування проводять за показаннями загальнобудинкового лічильника.
Від усієї кількості спожитої теплоенергії віднімають обсяги, які визначені споживачами на основі показань квартирних лічильників, а різницю ділять між споживачами без засобів обліку в квартирі, пропорційно опалювального простору.
Постанова Уряду від 21 липня 2005 року №630 передбачає, що оплата за теплоенергію розподіляється між господарями квартир, в яких не встановлені лічильники.
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