Українські синоптики приголомшили прогнозом погоди на Вербну неділю

Про погоду розповіли синоптики Gismeteo і Наталка Діденко.

Синоптики прогнозують, що весь тиждень буде прохолодним і дощовим, вірогідні навіть грози і штормовий вітер.

При цьому 21-23 квітня очікується потепління до +13+17 градусів.

А ось з 24 по 26 квітня різко похолодає - до +7+12 градусів.

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Вербна неділя, 25 квітня, на думку синоптиків очікується холодною, дощовою, а за деякими прогнозами ще й вітряною, тому сходити до церкви в цей день буде важко через погодні умови.

Змінить дощі і холод нова хвиля потепління, але спеки чекати від кінця квітня не варто.

Також ми писали, що за два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень

Великдень цього року припадає на 2 травня.

У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.

Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.

Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".