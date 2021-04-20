Українські синоптики приголомшили прогнозом погоди на Вербну неділю
Про погоду розповіли синоптики Gismeteo і Наталка Діденко.
Синоптики прогнозують, що весь тиждень буде прохолодним і дощовим, вірогідні навіть грози і штормовий вітер.
При цьому 21-23 квітня очікується потепління до +13+17 градусів.
А ось з 24 по 26 квітня різко похолодає - до +7+12 градусів.
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Вербна неділя, 25 квітня, на думку синоптиків очікується холодною, дощовою, а за деякими прогнозами ще й вітряною, тому сходити до церкви в цей день буде важко через погодні умови.
Змінить дощі і холод нова хвиля потепління, але спеки чекати від кінця квітня не варто.
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Великдень цього року припадає на 2 травня.
У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.
Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".
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