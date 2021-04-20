Посеред весни в Карпатах вирує снігова погода

Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

Незважаючи на другий місяць весни, 20 квітня в горах триває зима.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, рятувальники повідомляють, що видимість обмежена до 30 м. станом на 08:00 там був сильний північний, північно-східний вітер 10-12 м/с.

На горі фіксують опади у вигляді снігу. Температура повітря становить -4 градуси за Цельсієм.

До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.