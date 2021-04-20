Посеред весни в Карпатах вирує снігова погода

Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

Незважаючи на другий місяць весни, 20 квітня в горах триває зима.

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На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, рятувальники повідомляють, що видимість обмежена до 30 м. станом на 08:00 там був сильний північний, північно-східний вітер 10-12 м/с.

На горі фіксують опади у вигляді снігу. Температура повітря становить -4 градуси за Цельсієм.

До слова, в Україні зросли штрафи за помилковий виклик рятувальників, поліції та швидкої.

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн).

Невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб і ФОП від 100 до 200 НМДГ - це 1700-3400 грн.

штрафи, українці

Вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.