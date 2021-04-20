В МОЗ розповіли, чи зможуть українці провести відпустку за кордоном цього року

Головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі українського телеканалу повідомив, що цього літа умови для поїздок за кордон будуть такими ж, як і минулого року.

Він повідомив, що влітку 2021 року в умовах карантину не всі країни будуть відкриті для українців.

"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої заклади для оздоровлення туристів", - зазначив Ляшко.

Крім того, головний санлікар рекомендує провести свою літню відпустку на території України.

"Тому у мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок в "зелених" зонах, в місцях де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючи себе на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ

Крім того ми писали, що порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно.

Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".