В МОЗ розповіли, чи зможуть українці провести відпустку за кордоном цього року
Головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі українського телеканалу повідомив, що цього літа умови для поїздок за кордон будуть такими ж, як і минулого року.
Він повідомив, що влітку 2021 року в умовах карантину не всі країни будуть відкриті для українців.
"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої заклади для оздоровлення туристів", - зазначив Ляшко.
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Крім того, головний санлікар рекомендує провести свою літню відпустку на території України.
"Тому у мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок в "зелених" зонах, в місцях де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючи себе на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ
Крім того ми писали, що порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно.
Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.
Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".
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